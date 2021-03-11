РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В 2020 году в микрорайоне Востряково Домодедова ветеранам вручили 29 юбилейных медалей, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Наталья Шалаева.

В четверг в микрорайоне Востряково прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Московской областной думы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«Было вручено 29 юбилейных медалей», - сказала Шалаева.

Она отметила, что на территории микрорайона проживают три участника Великой Отечественной войны, 24 труженика тыла, четыре вдовы участников ВОВ, 275 жителей, рожденных в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.