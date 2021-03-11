РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. Предприниматели начали возвращать отсроченные в 2020 году платежи за аренду имущества, в Люберцах в феврале они погасили порядка 5,3 миллиона рублей, говорится в сообщении министерства имущественных отношений Московской области.

«С 2021 года арендаторы начали погашать отсроченные суммы. Почти 44 миллиона рублей за арендуемое областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли, отсроченные в 2020 году арендаторами в Подмосковье, поступили в бюджеты муниципальных образований и Московской области в феврале. В Люберцах арендаторы вернули почти 5,3 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Отсрочка по арендным платежам за период с 1 марта по 1 октября 2020 года предоставлялась в рамках оказания помощи представителям бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции.

Как отметили в министерстве, погасить отсроченные платежи арендаторы смогут в течение 2021-2022 годов.