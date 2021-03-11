РИАМО - 11 мар. Эксперты ООО «КБ Стрелка» провели исследование и предлоижил вернуть в Москве реки и другие водоемы, которые в прошлом были спрятаны в коллекторах или осушены, сообщается на сайте Strelka Mag.

Исследование «Москва — город ста пятидесяти рек» в первую очередь посвящено раскрытию русла речки Неглинной и ручья Черторый, а также возрождению заливных лугов в Лужниках.

«До XIX века на территории нынешнего Цветного бульвара находился Верхний Неглиненский пруд — самая широкая часть русла реки Неглинной, которая впоследствии была убрана в подземный коллектор», — говорится в материале.

На сегодняшний день под Цветным бульваром тянутся два коллектора — первоначальный, построенный в 1819 году, и вспомогательный, который возвели уже в 1974 году. Второй коллектор появился в рамках борьбы с регулярными затоплениями Трубной площади.

Эксперты полагают, что с открытием здесь русла реки можно воссоздать утерянную речную долину, которая станет новым местом притяжения жителей и гостей столицы. Кроме того, река позволит оживить зеленую зону. Здесь также можно будет организовать места для отдыха у воды. Поверхностный сток Неглинки будет очищаться за счет прибрежных растений. А вдоль русла предлагается воссоздать заливные луга, которые смогут удерживать воду в случае обильных осадков.

Также на месте Гоголевского бульвара предлагается вернуть ручей Черторый, давший название целому району Москвы — Чертолье. Раньше в месте, где пересекаются Гоголевский бульвар и переулок Сивцев Вражек, в ручей Черторый впадал его приток — ручей Сивец. Сейчас они оба спрятаны в подземные коллекторы.

Даже сегодня можно заметить наследие ручья. Прогуливаясь по бульвару, можно обратить внимание на перепад рельефа, который напоминает о том, что когда-то здесь в овраге протекал ручей. Восстановление его естественного русла позволит создать зону для тихого отдыха в самом центре Москвы. Вдоль берега могут быть организованы системы очистки поверхностного стока с помощью растений, благодаря чему в ручей и Москву-реку будет попадать уже очищенная вода.

Территория, где сейчас находится спорткомплекс «Лужники» раньше была лугом, который в половодье заливался водой из Москвы-реки. После снижения уровня воды здесь оставалось много луж-озерков. Согласно одной из версий, так и появился топоним Лужники. Работы при возведении стадиона подняли местность в среднем на полтора метра. В итоге исчезли заливные луга и их уникальная флора и фауна.

Эксперты полагают, что возвращение излучине Москвы-реки природного облика и его интеграция в существующую инфраструктуру поможет воссоздать экосистему заливных лугов. При этом есть целый ряд решений, который позволят избежать эффект теплового острова, а также повысить биоразнообразие.

В итоге территория Лужников сможет обзавестись новым пространством для отдыха горожан. Значимая планировка этого места сохранится, но большие заасфальтированные участки превратятся в проницаемое зеленое покрытие.

Согласно исследованию, восстановление природных русел рек бассейна Москвы-реки позволит воссоздать естественный гидрологический цикл в регионе. Кроме того, эти решения дадут столице возможность развиваться по новой траектории с учетом природных процессов.