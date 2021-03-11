РИАМО - 11 мар. Сбой произошел на Сокольнической ветке метрополитена из-за инцидента с пассажиром, сейчас движение вводится в график, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

На центральном участке ветки были увеличены интервалы движения из-за человека на путях.

«Движение на Сокольнической линии вводится в график», - говорится в сообщении.