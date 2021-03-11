РИАМО - 11 мар. Сокращение рабочей недели для женщин вызвало бы негатив среди населения, так как это подчеркивало бы различия способностей к труду среди женщин и мужчин, также это может привести к напряжению в семьях, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. По ее мнению, это поможет им совмещать работу с делами по дому и воспитанием детей.

«Если бы такая инициатива была бы принята, это вызвало бы негатив у многих мужчин. Способности к труду у мужчин и женщин равны, потому что одни способности компенсируются другими. И эти различия не нужно подчеркивать такими искусственными переменами», — сказал Шабшин.

Он добавил, что такая инициатива также могла бы вызвать напряжение в некоторых семьях. В них мужчины могли бы ставить в укор женщинам тот факт, что они теперь работают меньше.

«Мужчина мог бы быть недоволен тем, как его жена справляется с домашними обязанностями. Он бы ставил ей в вину, что она работает меньше, а домашние дела завершать не успевает», — добавил психолог.