РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 мар. В подмосковном Дзержинском планируют завершить строительство детского сада к 19 марта, детсад рассчитан на 240 мест, сообщила на своей личной странице глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова в соцсети «ВКонтакте».

«Главгосстройнадзор проверил завершение строительства детского сада на 240 мест в нашем городе. Застройщик – строительная фирма «Фобос». Планируется, что все работы завершат 19 марта», - сказала Иванова.

Она отметила, что это трехэтажное здание площадью более 7 тысяч квадратных метров.

«На первом этаже располагаются помещения групповых ячеек, пищеблок, медицинский блок с изолятором, кабинеты психолога и логопеда, бассейн, санузлы персонала и маломобильных групп населения, комната личной гигиены, помещения уборочного инвентаря, технические помещения», - отметила она.

По ее словам, на втором этаже расположены помещения групповых ячеек, кабинеты индивидуальных занятий, методический кабинет, а также административные кабинеты, спортзал, зал музыкальных занятий, компьютерный класс, санузлы персонала, комната личной гигиены, помещения уборочного инвентаря. На третьем этаже расположены прогулочная веранда, выставочный зал детского творчества и комната персонала.