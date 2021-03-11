РИАМО - 11 мар. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, которое произошло в квартире жилого дома на Ереванской улице в Москве, при тушении пожара спасли восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

«В 18:45 пожар был локализован. <...> В 18:52 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

Всего во время тушения пожара были спасены восемь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь. Один человек погиб.

Возгорание произошло в квартире, расположенной на 11-м этаже 12-этажного жилого дома. Огонь также частично ушел на 12-й и 9-й этажи. Общая площадь пожара составила 28 кв м.