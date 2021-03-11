РИАМО - 11 мар. Инициатива перевести женщин на четырехдневную рабочую неделю ради выполнения домашних дел не отвечает современным реалиям, где многие супруги уже не ориентируются на патриархальную модель семьи, сообщила РИАМО психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чтобы они могли совмещать работу и заботы по дому. Вопрос о четырехдневке стал особо актуален в период пандемии коронавируса.

«Автор идеи исходит из патриархальной модели семьи, где женщина весь быт тащит на себе, но во многих браках есть равное разделение домашней работы и расходов, люди построили равные отношения, и тут женщине говорят - иди домой борщи варить. Тогда равновесие может пошатнуться», - сказала Панова.

Она подчеркнула, что в дисгармоничной семье, где есть взаимные упреки, женщину начнут считать человеком второго сорта, который обязан обслуживать всю семью, так как работает на один день меньше.

«А женщина, может, и не хочет столько домашней, очень неблагодарной и неоплачиваемой работы, а хочет заниматься своей любимой профессией. Поэтому инициатива отдает нафталином и домостроем», - отметила психотерапевт.

Также эксперт считает, что с введением четырехдневки для женщин в коллективе может вырасти недовольство по отношению к женской части персонала, а феминистки могут почувствовать себя униженными.

«Думаю, что не нужно принимать решение сугубо по гендерному признаку. Можно дать возможность семейным женщинам работать четыре дня в неделю с пропорциональным уменьшением оплаты. Должен быть предоставлен выбор, поскольку женщины разные, нужно продумать все детали и последствия», - заключила эксперт.

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