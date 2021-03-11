РИАМО - 11 мар. Дорожная ситуация на дорогах столицы в вечерний час пик осложнилась, пробки достигли 8 из 10 возможных баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на ряде участков МКАД на юго-западе, северо-востоке и западе.

Традиционно сильно загружен центр столицы. Пробки есть на Москворецкой набережной, Раушской набережной, Кадашевской набережной, улицах Серафимовича, Большая Полянка и Новом Арбате.

Также сложности в движении есть на Тверской, Моховой и Житной улицах. Практически стоят Покровский и Рождественский бульвары.

К 20:00 загруженность дорог снизится до 6 баллов, а к 21:00 — до 4 баллов.