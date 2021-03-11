РИАМО - 11 мар. Пожар произошел в квартире многоэтажки на Ереванской улице в Москве, во время тушения возгорания были спасены шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании по адресу: Ереванская улица, дом 24, корпус 1, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС в 17:59.

«По предварительной информации, происходит возгорание в квартире, расположенной на 11-м этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара выясняется», - говорится в сообщении.

Один человек в результате пожара погиб.

Подробности инцидента устанавливаются.