РИАМО - 11 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу первого крытого катка в Люберцах: на ледовой арене «Зенит» в поселке Томилино смогут бесплатно заниматься дети и участники проекта «Активное долголетие», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Здесь вложены частные деньги, хочу поблагодарить инвесторов. На арене работают детские школы, ребята могут заниматься спортом и делать это в том числе бесплатно. В Люберцах до сих пор не было льда, и мы сейчас убедились, что эта арена соответствует высокому уровню. Очень важно, чтобы для девчонок и мальчишек лед был доступен», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в Московской области 73 ледовые арены и очень важно, что в этот бизнес приходят инвесторы.

Арена имеет две площадки — игровую и тренировочную. На льду могут заниматься 40 юных воспитанников по хоккею с мячом. Губернатор подарил ребятам клюшки.

Стоимость для начинающих фигуристов снижена вдвое. Два часа в неделю лед будет абсолютно доступен для детей из малообеспеченных семей и участников проекта «Активное долголетие».

«Я участвую в проекте «Активное долголетие» второй год. Очень рада, что занятия возобновились после перерыва. Сегодня нас навестил губернатор, подарил спортивные костюмы», — рассказала участница проекта Лариса Тюникова.

Арена «Зенит» располагается на территории одноименного стадиона. Здесь также находятся два футбольных поля и площадка для воркаута. На объекте тренируются гимнасты, гандболисты, биатлонисты, лыжники.

«Моей дочери четыре года, я вожу ее в отделение фигурного катания. Я сама заканчивала эту спортивную школу, мы всегда катались на открытом льду, а тут прямо рядом с домом построили такой прекрасный крытый каток. Очень приятно, что по губернаторской программе катки открывают не только в больших городах, но и в таких поселках, как наш», — отметила жительница поселка Томилино Мария Новикова.

В этом году на территории Подмосковья планируется ввести в эксплуатацию 10 объектов. Среди них — стадион во Власихе, ФОКи в Дрезне, Мытищах и Жуковском, многофункциональный спортивный комплекс и крытый каток с двумя аренами в Красногорске.