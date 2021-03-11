РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. Сотрудники отдела потребительского рынка и услуг проверили семь АЗС на предмет соблюдения масочного режима, нарушений не выявили, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В целом, нарушений выявлено не было. Кассиры обслуживали посетителей в масках», - говорится в сообщении.

Некоторые посетители находились без масок, но в момент оплаты надевали их, так как за обслуживание посетителя без маски организация может быть привлечена к административной ответственности.

Также сотрудники отдела проверили АЗС на наличие оповестительных знаков о методах защиты против коронавирусной инфекции. На территории каждого автозаправочного комплекса размещена информация о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Данная информация дополнительно дублируется по громкой связи.

После проверки помещения состоялся разговор со старшими менеджерами и управляющими по вопросам вакцинации от Covid-19. Они сообщили, что многие сотрудники уже прошли вакцинацию. Проинформировали, что вакцинация организована централизованно, так как они являются сетью АЗС, и руководство держит на контроле данный вопрос.

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