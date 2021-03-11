РИАМО - 11 мар. За сутки в Подмосковье к уборке дворов привлекли свыше 15,6 тысячи дворников, они убрали более 8,4 тысячи дворов, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Готовимся к оттепели — очищаем от снега и льда водоприемные решетки ливневых колодцев. Сегодня на уборке территорий задействовано более 15,5 тысяч дворников и свыше 1,5 тысяч единиц спецтехники», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы по вывозу снега продолжаются. Скользкие места обрабатываются локально песком. Убирается мусор из урн.

За прошедшие сутки в работе задействовали свыше 15,6 тысячи дворников и порядка 1,6 тысячи единиц техники. Таким образом, было убрано свыше 8,4 тысячи дворов, а количество выполненных заданий в приложении составило около 34,2 тысячи единиц.

На текущий момент в регионе работает 241 сотрудник регионального Госадмтехнадзора для упреждающего контроля.

В Подмосковье продолжаются работы по устранению последствий зимних снегопадов во дворах и на общественных пространствах.

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