РИАМО - 11 мар. В столице задержали обвиняемого в убийствах, которые он совершил более 20 лет назад в Южной Осетии, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Следствием МВД Республики Южная Осетия возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируется совершение убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот оружия. В 2000 году обвиняемый был объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сентябре 2000 года в южноосетинском селе Верхняя Кемулта мужчина выстрелил в своего знакомого из мелкокалиберной винтовки. Происшествие произошло во время ссоры. На шум прибежала мать знакомого, которая попыталась отобрать у обвиняемого оружие. На это действие нападавший дважды выстрел в сторону матери потерпевшего и ранил ее. Далее мужчина нанес знакомому удары по голове, а после – скрылся.

Потерпевший скончался от травм, а его мать умерла в медучреждении, куда ее доставили. Врачи не смогли ее спасти.

Информацию о задержании уже передали инициатору розыска. На текущий момент в отношении злоумышленника проводятся процессуальные действия.