РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Подольские спасатели отработали навыки по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

На базе подольской 7-й пожарно-спасательной части 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области прошли соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В них приняли участие боевые расчеты пожарно-спасательных частей 24 пожарно-спасательного отряда. Зрителями стали студенты колледжа «Московия» микрорайона Львовский, обучающиеся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях (МЧС)».

«Участникам соревнований необходимо было вскрыть при помощи гидравлического инструмента попавший (условно) в ДТП легковой автомобиль, извлечь оттуда пострадавшего водителя и оказать ему первую медицинскую помощь. Целью прошедших соревнований являлась отработка практических навыков по оказанию помощи гражданам, попавшим в ДТП, и совершенствование профессионального мастерства пожарных и спасателей», - говорится в сообщении.