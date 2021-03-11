РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В 2021 году в городском округе Люберцы планируют отремонтировать 36 участков муниципальных дорог протяженностью более 17 километров, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В текущем году в городском округе Люберцы планируется отремонтировать 36 участков муниципальных автомобильных дорог протяженностью 17 километров 229 метров и площадью почти 117 тысяч квадратных метров. Ремонт будет проводиться путем софинансирования из дорожного фонда Московской области и местного бюджета», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что адресный перечень составлен на основании голосования жителей на портале «Добродел», голосования на сайте проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ», обращений жителей.

«В текущем году планируем отремонтировать 20 участков в городе Люберцы, 16 – в поселках: шесть – в Малаховке, пять – в Краскове, четыре – в Томилине, один – в Октябрьском. С подробным списком участков можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципалитета», - добавил Ружицкий.

По его словам, к ремонту дорог приступят в мае с наступлением благоприятных погодных условий. Завершение работ запланировано к осени.