РИАМО - 11 мар. В мытищинской школе №31 прошла Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей». Участие в ней приняли родители учащихся школ Мытищ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это действительно важная акция. Ее пройти необходимо, чтобы понимать, что для детей сдавать экзамены будет так же комфортно, как и вам сейчас», — сказала заместитель главы администрации Мытищ Наталья Гречаная.

Исполняющая обязанности начальника управления образования администрации округа Ирина Сухорукова добавила, что главная цель этой акции — объяснить и на практике показать, как проходит процедура сдачи экзамена. Чтобы родители на своем примере удостоверились и рассказали своим детям, что сдавать ЕГЭ — это совсем не страшно.

«Данное мероприятие проходит в формате ЕГЭ, родителей встречает пункт проведения экзамена по всем нормам, которые предусмотрены законодательством, с соблюдением всех санитарных норм. При входе измеряют температуру, каждый участник имеет индивидуальные средства защиты — перчатки и маски», — рассказала заместитель директора школы №31 Екатерина Федорова.

Участникам было предложено написать ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык», так как именно этот предмет является обязательным для всех выпускников. Сюда включены задания, которые входят в базу заданий для сдачи экзамена. Для родителей все задания были рассчитаны на один час.