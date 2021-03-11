РИАМО - 11 мар. Президент России Владимир Путин сравнил влияние коронавирусного кризиса на глобальную экономику с последствиями Второй мировой войны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во время совещания о мерах по повышению инвестиционной активности, Путин отметил, что ВВП планеты упал на 3,5% за прошлый год.

«Прошедший год из-за коронавирусной пандемии оказался наихудшим для мировой экономики после Второй мировой войны», – сказал глава государства.

Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, оказали негативное влияние не только на предпринимательство, но и в целом на экономическую динамику.

По словам Путина, российской экономике удалось преодолеть экономический спад, произошедший на фоне пандемии.