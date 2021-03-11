РИАМО - 11 мар. Объявлен открытый конкурс на капитальный ремонт детского сада в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт детского сада в Одинцовском городском округе», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Извещение о конкурсе опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Дошкольное учреждение располагается в городе Одинцово на Можайском шоссе, дом 96.

Капитальный ремонт объекта включен в муниципальную программу «Образование» и финансируется за счет средств бюджета городского округа. Завершение капремонта детского сада запланировано на декабрь 2021 года.​