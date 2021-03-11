РИАМО - 11 мар. В рамках национального проекта «Экология» жители Подмосковья сдали 17,7 тыс кубометров мусора для вторичной переработки с момента запуска в 2019 году проекта «Мегабак», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Пункты «Мегабак» позволяют сдавать на вторичную переработку не только крупногабаритные отходы, но и на некоторых площадках — ртутные лампочки, градусники, батарейки и аккумуляторы. Однако чаще всего местные жители отвозят в пункты старую мебель, древесину и отходы после ремонта. Их со старта проекта сдали более 10 тыс кубометров.

«На сегодняшний день в Московской области открыто 47 площадок «Мегабак» в 42 муниципалитетах. До конца года пункты приема вторсырья от населения появятся во всех муниципалитетах региона», - сообщает пресс-служба.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский добавил, что для приучения населения к раздельному сбору отходов на площадках «Мегабак» проводят экскурсии для школьников. Дети на практике видят простоту и важность сортировки, а потом начинают внедрять принцип дома и в школах.

Сейчас в Московской области работают десять современных комплексов по переработке отходов. Создается комплексная система по раздельному сбору и увеличению доли переработки отходов в рамках национального проекта «Экология».

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