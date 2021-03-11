РИАМО - 11 мар. В январе и феврале пассажиры ЦППК оставили в поездах более 50 пакетов и сумок, также они забывали и весьма необычные предметы, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

«В первое воскресенье февраля в электропоезде были найдены сноуборд и шлем для катания. В другой день в одной из коробок был обнаружен новый обогреватель», - сообщает пресс-служба.

Чаще всего пассажиры забывают кошельки, документы, зонты и головные уборы. Один мужчина забыл электробритву и набор для ухода за бородой, которые ему подарили коллеги. На следующем поезде он доехал до конечной станции. Там ему вернули подарок.

Служба охраны поезда оцепляет место, когда находит бесхозные вещи. Она оповещает машинистов и вызывает линейную транспортную полицию, которая забирает вещи.

Пассажиров призывают быть внимательнее. В случае потери вещей следует обратиться к дежурному полицейскому на станции или в линейный отдел полиции на конечной.