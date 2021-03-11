РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В соцсети «ВКонтакте» появилось видео с грузовиком, который скатился с горки и раздавил сторожевую будку в Подольске.

Инцидент произошел в микрорайоне Климовск на территории складских комплексов.

На видео видно, что грузовик без водителя скатился, предположительно, с горки, и раздавил сторожевую будку. В ней был охранник, которому повезло – его за несколько секунд до столкновения вытащил на улицу коллега.

По словам сотрудника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, данное ДТП произошло на внутренней территории складов, и разбираться в случившемся будет их служба безопасности.