РИАМО - 11 мар. Загруженность столичных дорог в настоящий момент составляет 7 баллов из 10 возможных, самая сложная ситуация наблюдается в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы скопились на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на северо-западе, юго-западе и востоке МКАД.

Сложная дорожная ситуация в Гагаринском тоннеле, на Нахимовском проспекте, Крымском валу, улице Житной, Никитском бульваре и в других местах.

К 19:00 плотность движения вырастет до 8 баллов, а к 20:00 спадет до 6.