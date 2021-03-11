РИАМО - 11 мар. Из-за дебоширки на борту самолета Москва – Самара пришлось вызывать полицию, стражи порядка доставили женщину в дежурную часть, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово от дежурного по аэропорту поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, вылетающего в Самару. Причина вызова правоохранителей – находящаяся в салоне гражданка, ведущая себя вызывающе», – говорится в сообщении.

Женщина вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес членов экипажа и других пассажиров авиалайнера. В итоге полицейские доставили ее в дежурную часть.

Дебоширкой оказалась жительница Тольятти Самарской области 1991 года рождения. В отношении нее составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».