РИАМО - 11 мар. В Молжаниновском районе на севере столицы планируют построить промышленный технопарк, участок под строительство свободен от застройки, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Объект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта», – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Москвы Анастасия Пятова отметила, что площадь участка, где могут построить объект, составляет 3,37 га. Его предоставят в шестилетнюю аренду без проведения торгов инвестору. Здесь он сможет возвести промышленный технопарк общей площадью порядка 57 тыс кв м.

Участок находится по адресному ориентиру: проектируемый проезд №727, Северный административный округ Москвы.