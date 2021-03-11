РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мар. Спасатели Балашихи по инициативе Общественной палаты округа и поддержке администрации муниципалитета провели обучающее занятие по правилам поведения на водоемах во время таяния льда для 50 участников движения «Волонтеры Подмосковья», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие состоялось в четверг на территории водно-спасательной станции на улице Солнечной, где волонтерам также продемонстрировали работу новой спецтехники во время спасения людей на водоемах: устройства для спасения из ледяной полыньи УСЛП-10, которое под воздействием сжатого воздуха разворачивается и превращается в надувную лодку; надувную лодку с навесным мотором «Аквамаран-320»; алюминиевую лодку «Тактика-320».

«Сегодня около 50 волонтеров Подмосковья побывали на обучающем занятии по правилам поведения на водоемах во время таяния льда. Впереди долгожданная весна, а значит будут таять водоемы и лед станет очень хрупким и опасным», - сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что ребята также узнали о том, что не нужно пытаться самостоятельно спасти человека, который провалился под лед, потому что это опасно. Необходимо прежде всего позвонить в службу-112 ЕДДС, чтобы помощь к пострадавшему подоспела вовремя.

По словам начальника аварийно-спасательной службы МБУ «Центр ГО и ЧС» Балашихи Валерия Соловьева, на данный момент толщина льда на водоемах городского округа составляет 55 сантиметров, но в ближайшее время из-за потепления лед будет таять и становиться тоньше.

«В ходе мероприятия волонтерам рассказали о поведении на льду, о том, что нужно делать при возникновении ЧС, продемонстрировали гидрокостюмы, показали средства спасения, аварийно-спасательные инструменты, машину, плавсредства и то, как работают аварийно-спасательные службы городского округа», - подчеркнул Соловьев.

Ребята увидели в том числе работу нового амфибийного спасательного судна «Змей-3» во время спасения утопающего. Судно может перемещаться как по льду, так и по воде. Максимальная скорость движения по льду может достигать 35 километров в час, по воде - 25 километров в час.