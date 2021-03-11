РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 мар. Прививку против коронавируса смогут сделать участники проекта «Активное долголетие» 12 и 18 марта в УСК «Подмосковье» в Щелкове, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«12 марта мобильный кабинет вакцинации откроется в спорткомплексе «Подмосковье» специально для жителей старшего поколения, посещающих занятия в рамках проекта «Активное долголетие». Все желающие смогут сделать прививку вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Тем, кто уже принимал первый компонент препарата, проведут второй этап вакцинации», - говорится в сообщении.

12 марта врачи будут работать с 10:00 до 13:00. Аналогичная акция пройдет 18 числа.