РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Общественники Подольска создали рабочую группу по контролю законности строительства коттеджного поселка у деревни Булатово, передает корреспондент «РИАМО в Подольске.

В деревне Булатово в феврале начались работы по подготовке стройплощадки для застройки участка, ранее относившегося к землям сельхозпредприятия. Однако вид использования данного участка был изменен в правилах землепользования и застройки округа и генплане Подольска. Новый собственник планирует построить на нем около 700 коттеджей. Жителей деревни беспокоит вопрос об отсутствии нормальной подъездной дороги, а также необходимых коммуникаций.

«Было решено создать на базе общественной палаты округу рабочую группу по проведению общественной экспертизы строительства данного коттеджного поселка у деревни Булатово. Члены ОП поддержали данное решение единогласно. Возглавит рабочую группу заместитель председателя общественной палаты округа, председатель комиссии по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству Андрей Филимонов», - сказал председатель общественной палаты округа Георгий Унгурян.

Также общественники подняли вопрос о реконструкции усадьбы «Ивановское» и строительства нового и большого здания ЗАГС.

«Данные вопросы мы возьмем в работу и будем решать в рабочем порядке», - заключил Унгурян.