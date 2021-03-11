РИАМО - 11 мар. Авария с участием грузовика произошла на 74 км МКАД, есть пострадавший, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 74 км МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля», - говорится в сообщении.

Предварительно, в автоаварии пострадал один человек. Движение из-за ДТП затруднено на 6 км.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данный момент загруженность улично-дорожной сети в Москве достигло 6 баллов из 10 возможных.