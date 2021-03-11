РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мар. В городском округе Мытищи наградили активистов экологического движения по раздельному сбору батареек, сообщается на сайте администрации горокруга.

Экологическая инициатива совета дома по улице Колпакова, 29 выходит на новый уровень. Опыт по раздельному сбору батареек, инициированный активными жителями, начинает распространяться по всему городу. А теперь в школах проходят еще и уроки о том, можно ли отправить все содержимое мусорного ведра на переработку.

«Семерых членов совета дома, активистов экологического движения, отметил председатель совета депутатов горокруга, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов. Членам совета дома, ставшим первопроходцами в сборе опасных отходов для правильной утилизации, вручили благодарность председателя окружного совета депутатов», – говорится в сообщении.

В начале марта для четвероклассников школы «Вектор» прошел открытый экологический урок. Его провела ученица 4Б класса школы №28 Екатерина Евмененко. Она представила ребятам свою научно-исследовательскую работу по переработке мусора, которую провела вместе со своей мамой – членом совета дома. Результаты урока очень заинтересовали председателя совета депутатов, и он предложить организовать подобное занятие для взрослых – депутатов и общественников.

«Занятие, которое мы постараемся провести, даст своеобразный толчок задуматься об экологии и приступить к активным действиям. Мусор мы производим сами, поэтому можно много рассказывать об экологии, но лучше начать действовать. Как я всегда говорю: «Давайте меньше говорить и больше делать». И дети Мытищ подают нам в этом пример», – отметил Гореликов.

Он добавил, что совет дома – один из ярких примеров, когда сами жители выдвигают инициативы по сбору мусора и активно в них участвуют. В результате действий взрослых к активностям присоединяются их дети. Это и называется экологическое просвещение.