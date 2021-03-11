РИАМО - 11 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил строительство нового участка трассы М-5 «Урал» в обход поселков Октябрьский и Островцы в городском округе Люберцы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Важный проект для нас. Президент поддержал эту масштабную реконструкцию, Правительство выделяет значительные средства для того, чтобы расширить все узкие места в большой агломерации. Со своей стороны региональные власти оказывают максимальную поддержку. Наши города растут, прибавляется население, в Московской области регистрируется много машин. Необходимо активное развитие инфраструктуры, чтобы обеспечить перемены в качестве жизни. Все это очень востребовано, этого хотят жители», - сказал Воробьев.

Губернатору доложили, что строительно-монтажные работы на участке Новорязанского шоссе, проходящем по Подмосковью, выполняют в соответствии с графиком.

Сейчас идет возведение опор путепровода и нового моста через Москву-реку - полностью объекты завершат в декабре 2021 года.

Старый двухполосный мост на 35-м километре трассы М-5 «Урал», построенный в 1955 году, стал в последнее время одним из наиболее «узких» мест, образующих многокилометровые транспортные заторы. Ситуация осложняется тем, что шоссе проходит через населенные пункты, где движения регулируется светофорами.

Строительство дороги в обход поселков Октябрьский и Островцы завершат в декабре 2023 года. Ввод в эксплуатацию первого этапа позволит разгрузить этот участок и вывести из населенных пунктов транзитный транспорт, в том числе грузовой.

Параллельно проводится реконструкция участка Новорязанского шоссе от МКАД в Люберцах, к концу года движение здесь станет 10-полосным. Также ликвидируют одноуровневые пересечения и светофоры, появятся шесть новых подземных пешеходных переходов и один - надземный.

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