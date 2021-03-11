РИАМО - 11 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил строительство нового участка трассы М-5 «Урал» в обход поселков Октябрьский и Островцы в городском округе Люберцы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Губернатору доложили, что строительно-монтажные работы на участке Новорязанского шоссе, проходящем по Подмосковью, выполняют в соответствии с графиком.
Сейчас идет возведение опор путепровода и нового моста через Москву-реку - полностью объекты завершат в декабре 2021 года.
Старый двухполосный мост на 35-м километре трассы М-5 «Урал», построенный в 1955 году, стал в последнее время одним из наиболее «узких» мест, образующих многокилометровые транспортные заторы. Ситуация осложняется тем, что шоссе проходит через населенные пункты, где движения регулируется светофорами.
Строительство дороги в обход поселков Октябрьский и Островцы завершат в декабре 2023 года. Ввод в эксплуатацию первого этапа позволит разгрузить этот участок и вывести из населенных пунктов транзитный транспорт, в том числе грузовой.
Параллельно проводится реконструкция участка Новорязанского шоссе от МКАД в Люберцах, к концу года движение здесь станет 10-полосным. Также ликвидируют одноуровневые пересечения и светофоры, появятся шесть новых подземных пешеходных переходов и один - надземный.
Хорды и ЦКАД: какие дороги построят в Московском регионе в 2021 году>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии