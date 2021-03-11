РИАМО - 11 мар. Рассрочку на отопление жителям Подмосковья предоставят на три месяца, эта мера связана с морозами и, как следствие, возросшими платежами за тепловую энергию в квитанциях, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Учитывая всю сложность неблагоприятных погодных условий, губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым было дано поручение на последнем оперативном совещании снизить финансовую нагрузку на население, вызванную возросшими объемами потребления тепловой энергии», - сказал Велиховский.

Он добавил, что в связи с указом губернатора, жителям предоставляется рассрочка на три месяца на оплату отопления. В прошлом году плату за отопление начисляли равными частями. В конце года происходит перерасчет и в первом квартале следующего года, осуществляют доначисления, где это необходимо. Но в этом году из-за длительных морозов стоимость услуги возросла, именно поэтому было решено сделать рассрочку.

«Соответственно, в следующем платеже, которые мы будем выставлять в апреле месяце, данная сумма, повторюсь, перерасчет доначислений, будет автоматически разбит на три части, то есть на три месяца. При этом, на всю сумму не будут начисляться ни штрафы, ни пени. Соответственно, собственник может равными частями оплатить в течение последующих трех месяцев эти цифры», - добавил министр ЖКХ Подмосковья.

Он отметил, что в платежном документе будет указана конкретная сумма, которую в каждом платеже необходимо будет оплатить. Рассрочка предоставляется на территории всех городских округов.

Генеральный директор «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев добавил, что рассрочка сможет снизить финансовую нагрузку на жителей Подмосковья.

«Вместо одного одновременного платежа, эту сумму можно будет оплатить равномерно в течение трех месяцев», - сказал Савельев.

Заместитель генерального директора «МосОблЕИРЦ» Глеб Латыпов добавил, что услуга рассрочки получит информационную поддержку.

«Мы это выполним (поручение губернатора – ред.), безусловно максимально удобно и максимально быстро для наших граждан. И дополнительно, конечно, обеспечим информационную поддержку и разъяснения на всех площадках», - сказал Латыпов.​

Если в платежных поручениях жители обнаружат пени, им необходимо будет обратиться в Государственную жилищную инспекцию Московской области.

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