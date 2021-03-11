РИАМО - 11 мар. В рамках развития транспортно-пересадочного узла «Савеловская» построят новую станцию для МЦД-1, там также расширят подземный переход и будут развивать территорию вокруг ТПУ, общая площадь работ составит 48,6 га, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

«Савеловское направление — одно из (самых - ред.) загруженных в городе, но благодаря запуску МЦД в 2019 году разгрузилось почти на четверть. В настоящий момент город продолжает развивать транспортную инфраструктуру, уделяя особое внимание комфорту пассажиров. В частности, планируется строительство платформы МЦД-1 Савеловская, реконструкция платформы МДЦ-4 Москва-Бутырская», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Существующий подземный переход значительно расширят: в нем разместят вестибюль с кассами и сделают выходы на платформы МЦД-1, МЦД-4, а также к ТРЦ «Савеловский» и проектируемому проезду №2025. В переходе будет удобная навигация.

Станция будущего МЦД-4 Москва-Бутырская тоже будет реконструирована в рамках проекта.

На Бутырской улице рядом со станцией Большой кольцевой линии метро «Савеловская» сделают дополнительные остановки для общественного транспорта. На площади Савеловского вокзала из-за этого изменится организация движения транспорта.

Проектируемый проезд №2025 планируют отремонтировать и расширить, а также построить на нем тротуар шириной три метра до ТПУ «Савеловская». Он находится за железной дорогой и должен улучшить пешую доступность жилых кварталов на улицах Новодмитровской и Складочной.

Около станции «Савеловская» в рамках благоустройства поставят велопарковки.

Московские центральные диаметры связывают между собой города ближайшего Подмосковья, которые находятся по разные стороны от столицы. МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Подольск – Нахабино уже доступны для пассажиров. При оплате проезда на МЦД картой «Тройка» пересадка с электрички на метро и МЦК бесплатная в течение 90 минут.

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