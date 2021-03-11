РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 мар. Ученики школы №2 подмосковных Котельников приняли участие в мастер-классе в рамках масленичной недели, они изготовили куклу «Масленицу», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Кукла «Масленица» - главный персонаж проводов зимы, и эту красавицу можно сотворить из чего угодно. Чтобы познакомить детей с атрибутами Масленицы, в рамках программы «Культура школьникам» и Всероссийской акции «ФолкУрок» сотрудники библиотеки клуба «Надежда» провели для учащихся 4 класса школы №2 мастер-класс «Кукла «Масленица», - говорится в сообщении.

В ходе работы ученики смастерили поделки из картона и салфеток с элементами русской народной росписи. У каждого ученика получилась своя масленичная кукла.