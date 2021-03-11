РИАМО - 11 мар. Более 850 дольщиков проблемных ЖК «Королев», ЖК «Вишневая», ЖК «Гольяново Парк», ЖК «Уютный», ЖК «Фирсановка» и одного дома в ЖК «Восточный берег» получат денежные компенсации, всего компенсируют затраты жителям 11 домов этих ЖК, сообщает пресс-служба фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
По 13 жилым комплексам было принято решение о завершении строительства. Это 30% от всей программы в Подмосковье, рассчитанной до конца 2023 года.
Застройщик ООО «Партнер-Капитал» получил разрешение на строительство 25-этажного ЖК «Королев» в одноименном округе Подмосковья еще в 2012 году. Строительство 31 тысячи квадратных метров жилья не удалось завершить, и без своих квартир остались 347 дольщиков. Застройщика признали банкротом.
В городском округе Химки, в микрорайоне Сходня завершение строительства ЖК «Вишневая» ждали более 370 человек. Застройщик ООО «Монолит-град-строй» признан банкротом и много лет назад остановил строительство.
ЖК «Гольяново парк» в Балашихе также не один год ждали 100 дольщиков. Компания ООО «Астерра Инвест» обанкротилась.
Из-за действий ООО «ТСТ Стройкомплекс», которое не смогло завершить ЖК «Уютный» в Орехово-Зуево, пострадали 13 дольщиков.
От действий недобросовестного застройщика ООО «Фирсановка Риверсайд Парк» пострадали 15 дольщиков квартир ЖК «Фирсановка» в одноименном микрорайоне городского округа Химки.
Также решение о возврате средств было принято для шести человек по одному из домов ЖК «Восточный» в Звенигороде в Одинцовском городском округе. Застройщика ЗАО «ТМ-СтройПром» также признали банкротом.
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