РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В подмосковных Люберцах уже более 11 тысяч челоовек сделали прививку от коронавируса, сообщила замглавы администрации муниципалитета Наталия Тышкунова.

В четверг в здании администрации прошло пленарное заседание Общественной палаты округа. Тышкунова рассказала о ситуации с Covid-19 в Люберцах.

«В городском округе уже привиты свыше 11 тысяч человек. Это составляет менее 5%, а необходимо не менее 60%, чтобы обеспечить иммунитет от коронавируса», - сказала Тышкунова.

Она добавила, что будет делать прививку от коронавируса.

В регионе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужны лишь паспорт и полис ОМС.

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