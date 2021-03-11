РИАМО - 11 мар. Министерство экологии и природопользования Московской области расследует обстоятельства появления рыси в Химках, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Ранее СМИ сообщили, что в Химках жители ЖК «Город набережных» нашли у себя во дворе рысь. Животное оказалось домашним — на шее у него был замечен ошейник.

«Факты подтвердились. Возбуждено дело об административном правонарушении, владелица животного будет вызвана в министерство для объяснений. Информация о том, что животное серьезно повредило лапу, не соответствует действительности», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что хищник получил лишь ушибы, его жизни ничто не угрожает. На момент проверки рысь находилась в ветеринарной клинике на карантине.

Разин отметил, что рысь не стоит держать в неволе. Хищник может проявить агрессию, так как не боится напасть на человека. Рыси, которых одомашнили, не умеют охотиться из-за того, что в возрасте от полугода до полутора лет этому их не научила мать. Однако инстинкты зверя могут взять верх, что приведет к трагедии.

К запрещенным к содержанию видам животных относятся также сервал, лисица, волк и все виды медведей.

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