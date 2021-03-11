РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. В подмосковном Подольске патрули родителей проконтролировали соблюдение школьниками правил безопасного пересечения проезжей части, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Сотрудники Госавтоинспекции Подольска совместно с родителями учеников школы №32 и педагогами на пешеходных переходах вблизи образовательной организации провели акцию «Безопасный переход». Родительский патруль взял под контроль безопасность юных пешеходов.

«Самые активные, ответственные и неравнодушные к проблемам детского травматизма на дорогах родители и педагоги при поддержке сотрудников ОГИБДД УМВД России по Подольску призвали участников дорожного движения быть внимательными при переходе дорог. При этом отметили, что лучшим примером для детей является поведение взрослых», - говорится в сообщении.

В ходе акции сотрудники ОГИБДД провели практические занятия, наглядно демонстрирующие правила движения детей и взрослых по пешеходному переходу, и напомнили, что главное на дорогах - взаимное уважение пешеходов и водителей.