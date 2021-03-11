РИАМО - 11 мар. Строительство жилого дома для переселения по программе реновация стартовало на улице Петра Алексеева в Москве, новостройка будет рассчитана на 134 квартиры, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«В районе Можайский по адресу: улица Петра Алексеева, владение 12, началось строительства жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы подготовительного периода, установка ограждений и устройство временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Суммарная площадь здания составит почти 8 тысячи кв м. Во всех квартирах предусмотрена готовая улучшенная отделка по стандартам реновации. Фасады дома облицуют керамогранитом, лоджии – остеклят, установят короба под кондиционеры.

В каждой секции предусмотрена установка лифта грузоподъемностью 630 кг, который будет оборудован визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля, а также лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли. Таким образом, у маломобильных граждан и мам с колясками появится возможность без посторонней помощи оказаться в подъезде.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Рядом с домом появятся площадки для отдыха взрослых, детская и спортивная.