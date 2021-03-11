РИАМО - 11 мар. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чтобы они могли совмещать работу и заботы по дому, передает РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что идея о введение четырехдневной рабочей недели «с особой силой зазвучала» во время пандемии коронавируса.

«В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели. Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — сказала Потяева.

Она напомнила, что женщины должны совмещать работу и заботы по дому, а также воспитывать детей.

По ее словам, возможно, что данная тема коснется не только Москвы, но и всей страны.