РИАМО - 11 мар. В Люберцах запланирована масштабная реконструкция Октябрьского проспекта, она поможет разгрузить движение, и автомобилисты не будут тратить время в пробках, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, реконструкция Октябрьского проспекта пройдет в пять этапов.

«Первым делом на участке от улицы Власова до Волковского проезда будет расширена дорога, построены эстакада и два подземных перехода. Ездить можно будет быстрее, не тратя время в пробках», — написал Воробьев в своем Instagram.

Чтобы вывести из люберецких поселков транзитный транспорт, идет строительство нового участка трассы М-5 «Урал».

«До декабря планируем открыть первые 10 километров дороги, а через два года — еще 11. Но задача — закончить все работы с опережением графика, не потеряв в качестве», — заключил Воробьев.

Проект реализуется в рамках мероприятий по развитию дорожной сети и улучшению транспортной доступности в Люберцах в соответствии с поручением губернатора.