РИАМО - 11 мар. В рамках первого этапа программы реновации свыше 2,5 тыс жителей столичного района Солнцево начнут переселение в новостройку на улице Щорса, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В скором времени стартует переселение жителей в Боровском проезде, дома номер 1,3 и 5. В них проживают почти 200 семей, которым будут предложены варианты новых квартир в новостройке на улица Щорса, дом 15, которая была введена в эксплуатацию в этом году», – сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что в рамках первого этапа в районе предстоит переселить более 2,5 тысяч человек. Они проживают в 13 домах, которые определили под снос.

Левкин отметил, что за время реализации программы новое жилье в районе получат свыше 7 тысяч граждан. Предстоит расселение и демонтаж 43 жилых домов.

Четыре стартовые площадки располагаются по адресам: Боровский проезд, владение 1, улица Родниковая, владение 4/1, владение 5А, улица Щорса, дом 15.