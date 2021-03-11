РИАМО - 11 мар. Двухэтажное здание административно-бытового назначения площадью порядка 1,7 тыс кв м достроили в Солнечногорске, оно построено по индивидуальному проекту, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева, совместно с администрацией городского округа Солнечногорск продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в Солнечногорске, в микрорайоне Рекинцо-2, на улице Ухова был выявлен самострой общей площадью 2 тыс кв м.

«В результате совместной работы застройщиком было продлено разрешение на строительство. В настоящее время строительство завершено, с него снят статус самовольности», - говорится в сообщении.

Указанное здание изначально строили без разрешения на строительство. Всего на территории городского округа Солнечногорск было выявлено 174 объекта незавершенного строительства, из них 188 самовольных объектов. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 72 объекта, что составляет 41% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.​