РИАМО - 11 мар. Детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену планируют построить в поселении Кокошкино в новой Москве, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что фасады здания облицуют фактурными фибробетонными панелями светлого оттенка.

«Поликлиника с постом скорой медицинской помощи на два места представляет собой хороший пример реализации дизайн-кода для всех поликлиник Москвы. В основном он касается обустройства и отделки внутренних помещений, однако на оформление фасадов также влияет – новые поликлиники выглядят современно и свежо», - сказал Кузнецов.

Пятиэтажное здание возведут по адресу: поселение Кокошкино, улица Дзержинского, участок 15А. Также в нем будет работать пост скорой помощи. Для экипажей подготовят два парковочных места.

Поликлиника в Кокошкино будет оснащена современным оборудованием. Внутренняя отделка помещений пройдет в соответствии с их функционалом.