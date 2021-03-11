РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. Жители Люберец теперь могут установить запрет на любые регистрационные действия с недвижимостью, собственником которой они являются, говорится в сообщении Люберецкого многофункционального центра.

Такую услугу ввели в подмосковных МФЦ, чтобы защитить имущество граждан от мошенников.

«После установления запрета без присутствия владельца нельзя будет подарить, продать, сдать квартиру в аренду или оформить права на недвижимость. Подать заявление о запрете на сделки с имуществом без личного участия собственника можно во всех МФЦ Московской области», - говорится в сообщении.

Для подачи такого заявления собственнику необходимы паспорт и выписка из ЕГРН. Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Отозвать поданное заявление можно новым заявлением о снятии ограничений.