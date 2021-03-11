РИАМО - 11 мар. Указатели к нотариальным конторам появятся в столице в рамках проекта развития пешеходной навигации, это позволит горожанам быстрее находить ближайшие кабинеты нотариусов, сообщает пресс-служба ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства».

Так, в столице установят 14 новых городских указателей. Кроме того, на установленных ранее указателях разместят 1792 дополнительных информационных поля с информацией о ближайших нотариусах Москвы.

«Для ГБУ «МАЦ» расширение сети городских указателей и установка информационных полей к нотариусам Москвы – очередная важная задача, направленная на улучшение комфортной среды города. Нашим специалистам необходимо просчитать наиболее эффективные и удобные места установки указателей в местах наибольшего потока граждан и учесть особенности размещения нотариальных контор в большинстве районов Москвы», - сказал руководитель учреждения Евгений Балашов.

Работы по устанвоке пройдут в течение всего текущего года. Указатели появятся в 9 округах столицы: ВАО, ЗелАО, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, СВАО, ЮВАО, САО, ЮАО.

Всего в Москве в этом году планируют установить 216 новых городских указателей и 3166 информационных полей на существующих опорах указателей.