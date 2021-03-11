РИАМО - 11 мар. Практические испытания нового программного обеспечения, позволяющего в режиме онлайн передавать по электронным каналам связи сведения о регистрационном и миграционном учетах иностранных граждан, начались в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Эту услугу приостановили три года назад в связи с необходимостью модернизации программного обеспечения МВД России. За это время удалось исправить все недочеты и добавить функционал.

«Процесс передачи сведений о постановке на учет по месту пребывания в местах коллективного размещения теперь станет более автоматизированным. После завершения тестирования гостиницы, хостелы, кемпинги смогут ставить на миграционный учет иностранных граждан через Единый портал государственных услуг РФ», - говорится в сообщении.

Тестовые испытания проходят в нескольких гостиницах городского округа Красногорск. Сейчас система анализируется, устраняются возникающие ошибки, дорабатывается удобство интерфейса.

«Одной из особенностей нового программного обеспечения является проверка сведений об иностранных гражданах сразу по нескольким автоматизированным системам МВД России. Это даст возможность сотрудникам полиции оперативно проверять подлинность предъявляемых им сведений о постановке на миграционный учет», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.