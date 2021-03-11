РИАМО - 11 мар. Открытие нового здания клуба «Современник» в бывшем кинотеатре «Таджикистан» состоялось в четверг на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Здание расположено на улице Маршала Катукова, 8. Клуб открыл мэр города Сергей Собянин.

«Несколько лет назад жители района Строгино просили меня построить на месте бывшего кинотеатра полноценный культурный центр. Мы выполнили эту просьбу и сегодня открываем прекрасное современное здание, в котором будут работать десятки кружков и секций для жителей всех возрастов», – сказал градоначальник.

Здание бывшего кинотеатра возвели в 1982 году. После 90-х годов в нем располагались небольшие объекты торговли. Со временем показы фильмов прекратились. Также здание за 30 лет ни разу не ремонтировали. Решение о модернизации объекта в культурно-досуговый центр приняли в 2014 году.

По итогу проведены масштабные ремонтные работы как внутри, так и снаружи здания. Оно сохранило характерную прямоугольную арку центрального входа, там размещен мультимедийный экран. Внешние фасады отремонтированного объекта сохранили привычный для местных жителей образ «Таджикистана».

Одним из ведущих направлений нового клуба станет хореография. В центре есть два хореографических зала. Также в новом клубе реализуют уникальный проект «Школа исполнительского мастерства».

Начиная с 2011 года на территории Москвы отремонтировали десять домов культуры и построили два новых культурных центра.