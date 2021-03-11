РИАМО - 11 мар. Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб рассказала, кто получит повышенные выплаты на детей от трех до семи лет, согласно новому указу президента РФ Владимира Путина о ранжировании выплат, сообщает Nation News.

Ранее глава государства подписал указ о новых правилах ранжирования выплат на детей от трех до семи лет. Размер выплаты будет зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума.

«Во время пандемии президент утвердил новые пособия для детей, которые стали постоянными. Тогда семьям с детьми от трех до семи лет, чей доход ниже прожиточного минимума на человека, предоставляли помощь. Размер выплат составлял 50% от установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка», — напомнила Бессараб.

Она отметила, что этой помощи не всегда бывает достаточно. Теперь помощь будет оказываться адресно и будет меняться размер выплат.

Бессараб объяснила, в каком случае размер пособий будет составлять 75% или 100% вместо 50%. Размер выплат будет увеличиваться, если семья уже получает пособие в размере 50%, однако доход на человека получается все равно меньше суммы прожиточного минимума.

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