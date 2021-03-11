РИАМО - 11 мар. Депутат совета депутатов Реутова Светлана Беляевская совместно с активистами оценила качество горячего питания в лицее округа, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Пищеблок в хорошем состоянии, меню разнообразное. Ребята находятся в школе целый день и получают трехразовое питание: завтрак, обед и полдник. Из муниципального бюджета выделяется компенсация, которая покрывает часть расходов на питание начальных классов», – сказала Беляевская.

Она отметила, что в лицее, как и во всех школах Реутова, действует губернаторская программа «Родительский контроль». В ее рамках родители учащихся могут предварительно записаться у классного руководителя на дегустацию горячего питания и попробовать блюда, которые готовят для детей.

Мероприятие прошло в рамках партпроектов «Единой России» «Новая школа» и «Народный контроль».

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в Московской области с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание предоставляется учащимся начальных классов во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

«В 2020 году общий объем финансирования составил более 1,8 миллиарда рублей, из которых 990 миллионов рублей – из федерального бюджета», – уточнил спикер подмосковного парламента.

Он также добавил, что в 2021 году на обеспечение бесплатным горячим питанием данной категории обучающихся запланировано потратить свыше 4,6 миллиарда рублей. Из них более 2,4 миллиарда рублей – федеральные. Общее число получателей – 416 тысяч детей.